Us Open, Sinner facile su Popyrin e vola al terzo turno. Vince anche Musetti

tennis

I due italiani più forti avanti nell'ultimo slam dell'anno

Jannik Sinner vola al terzo turno degli Us Open. In due ore e un minuto, il tennista italiano ha battuto in tre set 6-3 6-2 6-2 l’australiano Alexei Popyrin e ora si appresta ad affrontare Denis Shapovalov.«Sono contento di aver risolto queste due partite in maniera comoda. Oggi nessuno dei due ha servito bene ma io ho risposto bene. Devo migliorare il servizio», ha detto Sinner facendo autocritica al termine dell’incontro. Il numero uno al mondo si è detto comunque «contento. Mi sento abbastanza a mio agio», ha aggiunto ringraziando il pubblico per il sostegno. A chi gli chiedeva se conoscesse ristoranti italiani buoni a New York e quali frequentava, Sinner ha risposto: «Conosco ristoranti italiani molto buoni, tre o quattro che alterno».

Con la sua vittoria il campione azzurro risponde a Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking mondiale. Lo spagnolo ha travolto Mattia Bellucci in un’ora e 36 minuti (6-1, 6-0, 6-3) e ora sfiderà un altro azzurro, Luciano Darderi. La sua vittoria decisa è in netto contrasto con l’uscita al secondo turno dello scorso anno e aumenta la pressione su Sinner: il tennista italiano è numero uno nella classifica mondiale, ma Alcazar non ha nascosto di volergli strappare lo scettro. E sta perseguendo con decisione l’obiettivo. «Ho pensato allo scorso anno quando sono sceso in campo. Ero nervoso», ha raccontato Alcaraz al termine della partita. Lo spagnolo si è poi detto soddisfatto della sua performance. «Sto giocando un tennis fantastico, ho ancora degli alti e bassi ma sento di poter dare il massimo in ogni partita. In questo periodo ho imparato a prendermi qualche giorno di pausa tra un torneo e l’altro: questa cosa mi ha aiutato parecchio ad affrontare l’evento successivo con più energie fisiche e mentali, necessarie per puntare sempre al top. Non avevo mai avuto un rendimento così costante prima d’ora», ha messo in evidenza in quello che appare un messaggio rivolto chiaramente a Sinner. «Penso di aver giocato un match molto solido – ha aggiunto lo spagnolo -. Mi ero prefissato degli obiettivi e sono riuscito a rispettarli, anche se sento di poter migliorare ancora: in generale, sono molto soddisfatto della mia prestazione, pur riconoscendo che Bellucci non ha giocato il suo miglior tennis».