Us Open: Sinner in campo, si allena con l’argentino Comesana

agenzia

A sostenerlo Vagnozzi e Cahill, prima saluto con Alcaraz

ROMA, 21 AGO – Jannik Sinner sta bene e si sta allenando sui campi di Flushing Meadows in vista degli Us Open. L’italiano, testa di serie numero 1 dell’ultimo Slam dell’anno, sta scambiando una serie di colpi con l’argentino Francisco Comesana, numero 54 Atp, sotto gli occhi dei suoi coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Sembra quindi rientrato l’allarme sulle sue condizioni di salute dopo il ritiro in finale al Masters 1000 di Cincinnati. Sinner è apparso sorridente. Prima di entrare sul sull’Arthur Ashe ha incrociato Carlos Alcaraz con il quale ha scambiato un paio di battute: lo spagnolo aveva appena terminato il suo allenamento con Lorenzo Musetti.

