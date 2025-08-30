Us Open, Sinner soffre solo un set poi dilaga e passa agli Ottavi

tennis

Il numero 1 del mondo risponde ad Alcaraz e passa al quarto turno

Jannik Sinner batte il canadese Denis Shapovalov n. 27 del seeding in quattro set (5/7 6/4 6/3 6/3) e accede agli Ottavi di finale degli Us Open, ultima prova del grande slam dell’anno. L’altoatesino soffre nel primo set, subendo due break, rischia nel terzo, quando il canadese ha fallito la palla del 4 a 0, poi nove giochi consecutivi e partita da numero 1 del mondo.

