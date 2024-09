US Open: Sinner,’di nuovo un quarto Slam per me vuol dire tanto’

agenzia

N.1 del mondo ora contro Medvedev: 'ho alzato il mio livello'

ROMA, 03 SET – Jannik Sinner approda ai quarti degli US Open, e ora attende la sfida con Danil Medvedev che lo divide dalla semifinale dello Slam americano, ultimo dell’anno. “Questo risultato significa tanto per me”, le parole del numero 1 del mondo in conferenza stampa a Flushing Meadows, dopo la vittoria in tre set su Tommy Paul. Due ore e 42 minuti di incontro nelle quali Sinner si dice convinto di aver “alzato il livello del mio tennis”. Partito in sordina sull’onda dell’eco del caso doping (“non ho alte aspettative per gli US Open, ho bisogno di tempo per ritrovare il mio tennis e tornare ad essere felice in campo”, aveva detto alla vigilia), Sinner e’ cresciuto partita dopo partita. E ora ritrova il russo, rivale della finale degli Aus Open di inizio 2024, che gli ha regalato la prima vittoria in un torneo Slam. “La partenza non è stata delle migliori ma sono riuscito a rimanere concentrato – ha dichiarato l’azzurro dopo il match della serata americana – , la chiave oggi è stata restare nel primo set. Sono in crescita e anche stasera, prima volta in un match serale contro un americano, ho visto cose positive; ho battuto un giocatore molto forte che sa fare tutto, si muove bene, è solido e serve bene. E’ sempre un onore far parte di queste partite, nei match serali senti tanta responsabilità ma è importante rendersi conto che per fare una bella partita servono due giocatori. Sono felice di essere riuscito ad alzare il livello quando serviva e di essere di nuovo in un quarto di finale Slam. Per me vuol dire tanto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA