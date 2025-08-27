US Open: SuperTennis sfiora 4% di share con vittoria Sinner

agenzia

Ascolto medio di oltre 531.000 spettatori per esordio n.1 mondo

ROMA, 27 AGO – Giornata da record per SuperTennis: ieri il match tra Jannik Sinner e Kopriva, valido per il primo turno degli US Open, ha registrato un ascolto medio di oltre 531.000 spettatori e un picco di share pari al 3,87%, sfiorando quota 4%. “Risultati eccellenti”, fa sapere la federazione anche per l’incontro di Lorenzo Musetti e per il match notturno Gomez-Draper, confermando l’altissimo interesse del pubblico italiano per lo Slam newyorkese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA