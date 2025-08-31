US Open: Swiatek agli ottavi, sfiderà Alexandrova

agenzia

La polacca ha sconfitto 7-6 6-4 Anna Kalinskaya

ROMA, 31 AGO – Pur non avendo espresso il suo tennis migliore, ha raggiunto gli ottavi di finale degli US Open Iga Swiatek. Numero 2 del mondo, la polacca ha sconfitto 7-6(2) 6-4 Anna Kalinskaya (29) dopo essere stata sotto 1-5 nel primo set. “Fino a quel momento Anna stava giocando benissimo. Rischiava molto, proprio come aveva fatto una volta contro di me a Dubai – ha ammesso Swiatek – Da parte mia volevo solo commettere meno errori. Dovevo essere più solida. Mi sono concentrata sulle cose semplici. Lei ha iniziato a sbagliare un po’ di più e la partita si è fatta tirata. A quel punto non avevo più nulla da perdere e sono andata all’attacco”. Agli ottavi Swiatek, che punta a diventare la prima dopo Serena Williams (2012) a trionfare a Wimbledon e allo US Open nella stessa stagione, giocherà contro Ekaterina Alexandrova (12 WTA), che ha impiegato solo un’ora nel terzo turno (6-0, 6-1) per sconfiggere la tedesca Laura Siegemund.

