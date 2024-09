Us Open: Totti ‘Sinner n.1 da quando ha giocato con me a padel’

agenzia

Ex n.10 della Roma: 'gli ho dato fiducia e positività'

ROMA, 11 SET – “Sinner? Voi ridete e scherzate ma da quando ha giocato con me a Padel è diventato numero uno al mondo. Casualità? non credo”. Tra il serio e il faceto Francesco Totti parla del fenomeno azzurro del tennis ricordando a il match agli Internazionali tra l’ex capitano della Roma e il campione altoatesino. “Tutti si prendono i meriti, io non ho mai detto nulla ma oggi lo faccio – ha proseguito sorridendo l’ex numero dieci giallorosso – Io ci giocai contro per pochi minuti, gli ho fatto vedere due o tre movimenti e lui ha capito e ha svoltato. Gli ho dato fiducia e positività e da quel momento non ha più perso. Non è poco eh. Diciamo che l’1% di merito per la vittoria di Jannik agli Us Open me lo prendo io”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA