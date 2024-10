Usa: a Verstappen la pole position della Sprint Race

agenzia

In prima fila anche Russell, 3/o e 5/o Leclerc e Sainz

ROMA, 19 OTT – Con il tempo di 1’32″833 Max Verstappen ha messo la sua Red Bull davanti a tutti ottenendo la pole della Sprint Race nel GP degli Stati Uniti. Al suo fianco partirà la Mercedes di George Russell. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris. Carlos Sainz apre la terza fila con l’altra Ferrari. Fuori già in SQ1 Oscar Piastri (McLaren), sedicesimo, al quale il giro veloce è stato cancellato per essere uscito dal limite consentito del tracciato. Mentre in SQ2 sono stati eliminate sia la Red Bull di Sergio Perez che l’Aston Martin di Fernando Alonso.

