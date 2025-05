Usyk, ‘Trump apri gli occhi, e ferma la guerra in Ucraina’

agenzia

Il campione del mondo dei massimi si rivolge al Presidente Usa

ROMA, 30 APR – Partner del promoter Don King negli anni ’80 e ’90, e organizzatore con lui di diversi incontri di pugilato ad Atlantic City (fra i quali il Mondiale dei massimi Wbo tra Ray Mercer e Francesco Damiani), il presidente americano Donald Trump si è visto rivolgere un appello da parte dell’attuale campione del mondo dei massimi Wbc, Wba e Wbo, l’ucraino Oleksandr Usyk, durante un’intervista realizzata dal giornalista inglese Piers Morgan e rilanciata, anche via video, dal NY Post e dall’agenzia ucraina Unian. “Presidente Trump perché vuoi far ‘vendere’ parte del mio paese? Presidente Trump, apri gli occhi, per favore – le parole di Usyk -. Ti prego di fermare la guerra in Ucraina. La Russia ha aggredito un popolo che viveva in pace secondo le regole. E’ una m…a. Cosa vorrei che facesse Trump? L’ho detto, vorrei che riuscisse a far finire questa guerra”. Ma questo, è stato chiesto a Usyk, anche se per avere la pace l’Ucraina dovese cedere parti del suo territorio alla Russia? “Questa è una cavolata, sì, proprio una cavolata”, la risposta del campione ucraino, che è stato anche oro ai Giochi di Londra 2012. E proprio nella capitale britannica Usyk disputerà il prossimo 19 luglio il match contro il campione dell’Ibf Daniel Dubois per la riunificazione dei titoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA