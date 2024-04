Van Aert rinuncia a partecipare al Giro

agenzia

Non recupera da infortunio in Belgio, 'ancora dolore a costole'

BRUXELLES, 11 APR – Adesso è ufficiale: Wout Van Aert non sarà al via del Giro d’Italia di quest’anno. Caduto due settimane fa nel corso della ‘Attraverso le Fiandre’, a seguito di questo incidente il belga della Visma-Lease ha riportato fratture a costole e clavicola, lo sterno incrinato e una contusione polmonare. Così ora il 29enne Van Aert ha ufficializzato l’impossibilità di partecipare al Giro. Lo ha fatto con un video messaggio postato sui social della sua squadra, che ha annunciato che il suo posto verrà preso dal campione europeo Christophe Laporte. “Ho ancora dolore alle costole – le parole di Van Aert – e non posso allenarmi come vorrei”. Al Giro la Visma-Lease dovrà rinunciare anche a Wilco Kelderman, ancora fuori per una frattura alla clavicola rimediata alla Parigi-Nizza. Al suo posto correrà Koen Bouwman. Ma le preoccupazioni maggiori del team sono per le condizioni del vincitore degli ultimi due Tour Jonas Vingegaard, anche lui fuori uso dopo una caduta, quella nel giro dei Paesi Baschi: a oggi il danese è ancora ricoverato in ospedale a Vitoria, e appare molto lontana la possibilità che possa partecipare al Tour 2024.

