Van Aert rinuncia ai Mondiali ed agli Europei

Il belga "stagione fantastica, ma è non bisogna esagerare"

ROMA, 08 AGO – Il belga Wout Van Aert non parteciperà ai Mondiali (21-28 settembre) e nemmeno agli Europei (1-5 ottobre) di ciclismo. Lo ha reso noto il suo team, Visma-Lease a Bike, annunciando che per il finale di stagione dove ha corso, oltre alle Classiche, il Giro d’Italia e il Tour de France: il 31enne farà il Giro di Germania (20-24 agosto) e alcune gare di un giorno, la Bretagne Classic, i Gp del Quebec e di Montreal e infine la Super 8 Classic, in Belgio, il 20 settembre. “È stato un anno fantastico, con obiettivi importanti che si sono susseguiti rapidamente – ha commentato Van Aert -. Le classiche di primavera e il Tour erano i miei obiettivi principali. Sono anche felice di aver finalmente potuto vivere l’esperienza del Giro. Dopo una stagione così piena di impegni, è fondamentale non esagerare. Ecco perché abbiamo deciso di concludere la mia stagione dopo il Super 8 Classic e di saltare sia il Campionato del Mondo che quello Europeo”.

