Van Dijk scuote il Liverpool dopo un ko “inaccettabile”

Il capitano 'sappiamo fare meglio, lo dimostreremo col Milan'

MILANO, 17 SET – Alla vigilia della partita di Champions con il Milan, il capitano, Virgil van Dijk, ha esortato il Liverpool a rispondere dopo l’ “inaccettabile” sconfitta interna di sabato scorso contro il Nottingham Forest. Dopo aver vinto facilmente le prime tre partite dell’era Arne Slot, il Liverpool ha subito una brutale battuta d’arresto contro il Forest (sconfitta per 1-0) nonostante il dominio sul piano del gioco. “Abbiamo un ottimo gruppo che capisce davvero che era inaccettabile e che è deluso” da questa battuta d’arresto, ha detto il difensore centrale olandese. Per il capitano dei Reds questa sconfitta deve servire da stimolo per battere il Milan e rimettersi presto in carreggiata. “Sappiamo tutti che possiamo fare meglio e dobbiamo dimostrarlo martedì, è su questo che ci concentriamo”, ha detto Van Dijk. Prima di questa sconfitta a sorpresa, il Liverpool aveva impressionato nelle vittorie senza subire un solo gol contro Ipswich (2-0), Brentford (2-0) e Manchester United (3-0).

