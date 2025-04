Vanoli, 4 maggio? Onoriamo squadra irripetibile

agenzia

Tecnico 'col Venezia vogliamo vincere, mancherà Ricci'

TORINO, 30 APR – “La storia del club è una motivazione di tutti i giorni, è un errore soffermarsi solo sul 4 maggio: abbiamo il dovere di onorare una squadra irripetibile”: così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, si avvicina al suo primo 4 maggio da tecnico granata, giornata durante la quale verrà omaggiato il Grande Torino a 76 anni dalla tragedia di Superga. “Ci sono tanti racconti da pelle d’oca, cerco di fare il massimo per trasferire tutte queste emozioni – continua in conferenza stampa – e dobbiamo ricordarci sempre la maglia che indossiamo”. Venerdì, invece, ci sarà l’anticipo casalingo contro il Venezia: “Sono una squadra viva, sappiamo che lotteranno alla morte per conquistare punti per la salvezza – dice Vanoli sui lagunari – ma anche noi vogliamo i tre punti: dobbiamo crescere in mentalità perché queste partite potrebbero essere fondamentali per raggiungere un obiettivo l’anno prossimo. Ricci? Non ci sarà, ha questa tendinopatia al ginocchio e sarà assente”.

