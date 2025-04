Vanoli, la sconfitta del Torino è immeritata

agenzia

Doppio tocco su calcio d'angolo non mi era mia capitato

COMO, 13 APR – “Volevamo i 3 punti, ma non siamo stati cinici come di solito siamo sotto porta. È una sconfitta immeritata”: così Paolo Vanoli, tecnico del Torino, dopo la sconfitta contro il Como. “Il doppio tocco su calcio d’angolo non mi era mai capitato. Mi era successo due, tre volte su rigore, ma mai su calcio d’angolo – dice a proposito del gol annullato che sarebbe falso il pareggio al suo Torino – L’atteggiamento è stato quello giusto, dobbiamo continuare così perché vogliamo fare più punti possibile per migliorare la classifica. Quello che mi ha dato più fastidio è il gol subito a difesa schierata. Questa è la strada, questa sconfitta ci deve far reagire per essere più cattivi. Non molleremo un centimetro fino alla fine”.

