Vanoli “senza Zapata è dura, ma la prestazione c’è stata”

agenzia

"In difesa dovevamo stare più attenti sulle palle inattive"

CAGLIARI, 20 OTT – Un altro 2-3, un risultato che sta diventando un incubo che si ripete. E Torino che si trasforma da squadra rivelazione a squadra in crisi. Paolo Vanoli allarga le braccia. “Sul primo gol era punizione nostra, non loro – spiega a fine gara – Senza uno come Zapata le cose cambiano. Sanabria e Adams hanno fatto molto bene, Vlasic pure, ma possiamo ancora migliorare. Ma questi ragazzi hanno fatto una grande prestazione. Devono magari capire che i dettagli fanno la differenza”. Male la difesa: “Ci sono stati degli errori – ha detto – soprattutto sulle palle inattive. Dobbiamo essere forse più determinati e più furbi su quei palloni. Dobbiamo lavorare su questo aspetto. Sapevamo che in questo stadio le palle inattive sarebbero state importanti, ci manca qualcosa che dobbiamo ancora trovare. Ma ripeto: la prestazione mi soddisfa, ci dobbiamo credere: dobbiamo superare questi momenti. Stasera non era un problema di difesa a tre o a quattro: gli errori non sono legati a quello”.

