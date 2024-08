Vanoli “Toro ancora incompleto, vogliamo crescere”

agenzia

Tecnico granata, 'Milan grande squadra, serve attenzione'

TORINO, 16 AGO – “Lo sappiamo che questa squadra non è completa, io preferisco avere pazienza e prendere giocatori mirati senza fretta: il nostro sarà un processo di alti e bassi, io non sono spaventato ma siamo sulla buona strada”: tra campo e mercato, il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, fa il punto alla vigilia dell’esordio in campionato, a San Siro contro il Milan. “Affrontiamo una squadra – dice sull’avversaria della sfida di sabato alle 20.45 – costruita per lottare per lo scudetto, servirà attenzione massima e ciò che non dovrà mancare sono i valori del Toro: vogliamo unirci ai nostri tifosi, passerà tutto da ciò che faremo in campo”. Intanto è in chiusura l’operazione Borna Sosa dall’Ajax: “Prima di parlarne, aspettiamo che passi le visite mediche – commenta Vanoli sull’esterno mancino croato classe 1998 – ma certamente è il profilo che volevamo: potrà alzare la qualità del mio Toro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA