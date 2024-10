Varane non dice addio, seguirà il settore giovanile del Como

agenzia

Il club ne ha annunciato l'inserimento nel Cda e nello staff

COMO, 19 OTT – “Non sto dicendo addio al calcio”. Raphael Varane, il forte difensore francese ex Real Madrid e Manchester United ingaggiato in estate dal Como, ricorre a un paradosso per confermare che lascia il pallone ma non il club lariano. Il quale ha infatti annunciato il suo inserimento nel Consiglio di amministrazione e nello staff. Si occuperà del settore giovanile e della formazione con l’obiettivo – recita una nota del team – di “aiutare gli atleti a prepararsi alla vita” oltre il rettangolo di gioco. Non solo: “fornirà consulenza sulla strategia di sviluppo dei prodotti del Como 1907” e “contribuirà a guidare il sodalizio azzurro nel processo di evoluzione dei sistemi operativi e del miglioramento del fan engagement”. Varane, 31 anni, acquistato dal Como per farne un perno del pacchetto difensivo e portare sostanza nella formazione tornata in serie A, poche settimane fa, era stato costretto al ritiro per un infortunio muscolare rimediato nella sfida di coppa Italia con la Sampdoria.

