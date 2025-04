Vasseur “buon passo per la gara, domani tutto è possibile”

agenzia

Il team principal Ferrari, anche Hamilton potrà rimontare

ROMA, 19 APR – “Siamo a tre decimi dalla pole position, è vero, ma in gara abbiamo un buon passo. Da inizio stagione siamo sempre andati meglio in gara rispetto alle qualifiche, domani quindi tutto è possibile”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, commentando a Sky Sport le qualifiche del Gp d’Arabia Saudita, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton settimo. “E’ vero che fatichiamo un po’ in curva 1 – ha affermato ancora il manager francese – ma nel resto del tracciato siamo qui tempi degli altri. Hamilton ha accusato quasi nove decimi di distacco dalla pole e credo che, non avendo ancora totale fiducia nella macchina, fatichi un po’ su questa pista così limitata dalle barriere. Ma in Bahrain Lewis ha fatto una bella rimonta e pensiamo che possa succedere anche domani”.

