Vasseur “per Imola lavorato tanto, e avremo supporto tifosi”

agenzia

Team principal Ferrari, piloti potranno esprimersi al meglio

ROMA, 14 MAG – “Dall’ultimo gran premio, abbiamo lavorato intensamente a Maranello, curando ogni dettaglio in vista della prossima gara con l’obiettivo di massimizzare il potenziale del nostro pacchetto e mettere Charles e Lewis nelle condizioni di esprimersi al meglio su un tracciato impegnativo”. Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, in una dichiarazione in vista del Gp di Imola, dove, sottolinea “potremo contare sul supporto dei nostri tifosi Italiani e siamo molto lieti di questo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA