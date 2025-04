Vasseur sprona la Ferrari, a Suzuka tutti concentrati

agenzia

"Dare a Leclerc e Hamilton tutto il potenziale della SF-25"

ROMA, 02 APR – “Il circuito di Suzuka è particolarmente impegnativo per le monoposto e per i piloti, che amano la sfida rappresentata dalle sue iconiche curve. Tutta la squadra, ora più che mai, deve essere concentrata sull’obiettivo di mettere Charles e Lewis nella condizione di poter sfruttare costantemente tutto il potenziale della SF-25, dato che finora ci siamo riusciti soltanto al venerdì e in Cina nella Sprint”. Così Frederic Vasseur sprona la Ferrari in vista della gara in Giappone. “In Formula 1 i dettagli sono fondamentali: – aggiunge il team principal della scuderia – dalla preparazione del weekend in fabbrica, all’esecuzione in pista adattandosi alle mutevoli condizioni che possono presentarsi in gara. Una volta che avremo messo tutto a punto, avremo un’idea più chiara di dove siamo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA