Vasseur, tanto sottosterzo ma nella sprint andrà meglio

agenzia

Team principal Ferrari, nostro obiettivo la gara di domenica

ROMA, 29 NOV – “Abbiamo avito molto sottosterzo in qualifica e perso parecchi tempo, ma per per essere positivi dobbiamo pensare soprattutto alla gara di domenica, quando saranno assegnati tanti punti, per cui dobbiamo reagire”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, a Sky Sport dopo la qualifica sprint del Gp del Qatar. “Eravamo in condizioni migliori nelle libere 1 – ha proseguito -, poi quando il grip è aumentato abbiamo avuto più graining”. “Penso che ci sia un grande cambiamento tra pomeriggio e sera – ha detto ancora il francese -. La sprint si correrà nel pomeriggio, con meno graining e così saremo meno esposti al sottosterzo rispetto alle qualifiche. Carlos e Charles? Tra loro è tutto a posto”, ha concluso sorridendo Vasseur.

