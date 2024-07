Vasseur “un buon fine settimana, ancora passi avanti”

agenzia

Team principal Ferrari, gli equilibri cambiano a ogni gara

ROMA, 21 LUG – “La gara è andata piuttosto bene. Congratulazioni alla McLaren, che è stata molto forte e quanto a noi penso che abbiamo ottenuto il massimo da questo fine settimana, che definirei buono”. Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport. “Leclerc è scattato molto bene ed è andato molto forte sia nel primo che soprattutto nel secondo stint con le gonne dure – ha proseguito -, mentre ha faticato con le medie nell’ultimo stint. Dobbiamo fare ancora un piccolo passo avanti nelle prestazioni. Lo scorso anno abbiamo chiuso a 65 secondi dalla Red Bull, ora a 20 dalla McLaren. E’ un passo avanti, ma c’è ancora da lavorare”. “Oggi abbiamo lottato con Red Bull e Mercedes e speriamo di avere piste più adatte alla nostra macchina ma le cose cambiano continuamente – ha spiegato il manager francese -. Le cose cambieranno di pista in pista. Mercedes era in pole la gara scorsa e ha vinto, mentre qui, a livello di prestazioni, era la quarta forza. Credo che le cose andranno avanti in questo modo sino alla fine”. In merito al team, Vasseur ha annunciato che “dopo la pausa estiva annunceremo la nuova organizzazione. Per noi non è un dramma”, ha concluso riferendosi alla partenza del tecnico Enrico Cardile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA