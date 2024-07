Vela: da altura a America’s Cup, ‘L’Uomo e il Mare’ va in onda

agenzia

A rubrica Rai Sport parlano protagonisti 'One Ocean Foundation'

ROMA, 11 LUG – La passione straordinaria per il mare, per le regate e per la navigazione, declinata attraverso le innumerevoli specialità contemplate dalla vela. Su questa linea, partendo dal magico mondo dell’altura, si articola la puntata odierna dell’ ” Uomo e il mare “, la Rubrica di Raisport, ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle ore 23.00 su Raisport +HD, in replica su Raidue alle 02.00 e su RaiPlay, che nell’appuntamento conclusivo di stagione, prima delle Olimpiadi, vuole dedicare ampio spazio proprio alle regate oltre le boe che percorrono in lungo e in largo il nostro Mar Mediterraneo. Si parte con il RAN 630, la prova più lunga valida per il Campionato Italiano Off Shore, parte integrante della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale Città di Livorno per passare poi alla regina delle corse Adriatiche, la “500×2 che quest’anno festeggia i50 anni. Unico il percorso ormai assodato con partenza da Caorle e il passaggio del Sansego, Tremiti e ritorno. Infine la cronaca della “151 miglia”, regata giovane voluta da Roberto La Corte, che riesce a radunare un numero incredibile di partecipanti stregati dal fascino delle regate a lungo raggio fra le isole. Non manca poi la voce dei protagonisti del convegno organizzato da ” One Ocean Foundation ” a Milano che anche quest’anno hanno manifestato il loro impegno nella difesa dell’ambiente ed in particolare degli oceani. Restando a Milano, città lontana dal mare ma da sempre riferimento del mondo della vela con i suoi armatori e velisti famosi, lo sbarco imprevisto della “Vecchia Brocca”, mitica Coppa delle Cento Ghinee, presidiata dal giovane Mack Dalton, figlio di Grant, prima di raggiungere la Catalogna ed entrare in bella mostra in una teca, in Spagna, a Barcellona, durante lo svolgimento della 37 ma edizione dell’America’s Cup. Così nella sezione “C’era una vela”, non potevano mancare i personaggi che hanno fatto grande il mondo dorato dell’America’s Cup, la storia di Luna Rossa, il Team che vanta maggiori partecipazioni in Coppa con le voci di Max Sirena e Patrizio Bertelli aspettando le prime regate tra fine agosto e settembre nelle acque iberiche di Barceloneta.

