Vela: Fiamme Gialle in trionfo nella quinta edizione del “Nastro Rosa Tour 2025”

Sport

Il team della Guardia di Finanza ha vinto il titolo assoluto e ha chiuso al 2° posto nel Trofeo Vespucci riservato alle Forze Armate

Fiamme Gialle e sport da sempre un binomio vincente. L’ultima perla del Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza è arrivata in occasione della 5ª edizione del “Marina Militare-Nastro Rosa Tour 2025” di vela.

A dimostrazione della forte tradizione marinaresca della Guardia di Finanza e così grazie alla somma dei punteggi ottenuti nelle tre classi d’altura e foil: Figaro, Waszp e Wing, ha premiato la solidità e la versatilità del team gialloverde, che si è aggiudicato la classifica generale del Giro d’Italia a Vela dopo quasi un mese e mezzo di regate spettacolari lungo le coste italiane.

Nel Trofeo “Amerigo Vespucci”, riservato agli equipaggi delle Forze Armate nella sola specialità Figarò 3 (gare offshore-nshore), le Fiamme Gialle hanno chiuso appaiate all’Aeronautica Militare, vincitrice della classifica di classe, in virtù del maggior numero di primi posti conquistati durante il tour. La tappa conclusiva offshore, da La Maddalena a Genova, ha regalato emozioni fino all’ultimo bordo: condotta magistralmente da Paolo Cian e Fabio Montefusco, l’imbarcazione gialloverde ha chiuso al 2° posto, davanti alla Marina (5ª) e all’Aeronautica (7ª).

Lungo un percorso di 1.400 miglia, articolato in nove tappe da Venezia a Genova, le Fiamme Gialle hanno saputo imporsi con determinazione, affrontando condizioni meteo spesso complesse e tappe durissime dal punto di vista tecnico e fisico. Un successo frutto di un lavoro di squadra esemplare, guidato dal Comandante della Sezione Vela e team leader Francesco Nerone, dal Direttore Tecnico Pierluigi Fornelli e da Irene Pregliasco coordinatrice dello shore-team, che hanno seguito e supportato gli equipaggi in ogni momento del tour.

“Una una competizione sportiva di alto livello – ha sottolineato il team leader Francesco Nerone – quest’anno ancora più impegnativa che vede il mio Team ancora una volta confermarsi davvero al top con un’organizzazione a terra e in acqua davvero impeccabile. Un particolare ringraziamento va al Comandante del Centro Sportivo Generale Antonio Marco Appella, che ci supporta ovunque ed è presente qui a Genova, ed al Vice-comandante Col. Gabriele Di Paolo Gabriele“.

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi nella prestigiosa Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, anche numerose autorità politiche, militari, civili e sportive, tra cui il Sottosegretario di Stato per la Difesa Senatrice Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il sindaco di Genova Silvia Salis e l’Amministratore Delegato di Difesa e Servizi Luca Andreoli, il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il Ceo di S.S. Sports & Events Riccardo Simoneschi. A rappresentare la Guardia di Finanza il Comandante del Centro Sportivo, Generale Antonio Marco Appella e il Generale di Brigata Massimo Benassi, Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Liguria del Corpo.

La premiazione con ilo Generale Antonio Marco Appella e il Capitano Francesco Nerone

“Il prestigioso risultato raggiunto dai nostri equipaggi – ha tenuto a precisare il Generale Antonio Marco Appella – conferma ancora una volta l’altissimo livello tecnico e prestazionale della componente d’altura del IV Nucleo atleti di Gaeta e di tutta la Guardia di Finanza. Il lavoro svolto con continuità e professionalità da ufficiali, tecnici, atleti e dalla indispensabile componente di supporto, ha consentito di conseguire anche quest’anno un prestigioso risultato agonistico che ci rende orgogliosi di quanto realizzato dal nostro team, ottimamente guidato dal Cap. Francesco Nerone e dal Direttore tecnico Brig.C. Pierluigi Fornelli“.

A comporre l’equipaggio protagonista di questa edizione memorabile, un gruppo di velisti di assoluto livello: Pierluigi Fornelli, Paolo Cian, Fabio Montefusco, Marco Gallo, PietroZucchetti, Filippo Baldassari, Francesco Marrai e Santino Brizzi. Fondamentale anche il contributo dei giovani talenti nelle discipline foil, come Margherita Porro atleta di punta del gruppo sportivo, i giovani emergenti Mosè Bellomi, Ernesto De Amicis, entrambi vincitori del Giro d’italia nelle rispettive categorie (Waszp e Wing), Andrea Camerota, Edoardo Marcantonio e Alessio Barbera, che hanno collaborato con le Fiamme Gialle nella competizione.

Il Team Fiamme Gialle con il Gen. Appella e il Cap. Nerone

La partecipazione al “Marina Militare Nastro Rosa Tour” si inserisce all’interno di una visione strategica del Corpo, che ha selezionato questa competizione, erede dello storico Giro d’Italia a Vela degli anni ’80, tra i principali eventi sportivi su scala nazionale attraverso cui valorizzare l’identità, i valori e la tradizione velica e sportiva della Guardia di Finanza.