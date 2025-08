Vela: i siciliani Pietro Moncada e Riccardo Billè sul podio ai Mondiali di Waszp in Inghilterra

Sport

A Weymouth questa grande impresa porta la firma di due giovanissimi talenti della Lega Navale Messina, argento e bronzo nella categoria Under 19 RIG 6.9

La vela siciliana fa festa grazie all’impresa firmata dai due talenti siciliani, il catanese Pietro Moncada e il messinese Riccardo Billè reduci da una straordinaria prestazione ai campionati Mondiali di Waszp che ci sono conclusi a Weymouth in Inghilterra.

I due giovanissimi campioni siciliani sono saliti sul podio alla fine delle gare riservate al singolo monotipo che vola sui foil con la sola forza del vento, con la Waszp che ormai diventata la classe più numerosa e diffusa per questo tipo di imbarcazione.

Il podio iridato della categoria Under 19 RIG 6.9: Pietro Moncada (2°), Jacopo Andrian (1°) e Riccardo Billè (3°)

A Weymouth, per la categoria RIG 6.9, i due giovani timonieri hanno dato spettacolo con Pietro Moncada che ha chiuso al 2° posto e Riccardo Billè al 3° posto, guidati magistralmente dal coach Alessandro Lorelli e battuti solo dall’altro italiano Jacopo Andrian.

Pietro Moncada e Riccardo Billè in gara per i colori della Lega Navale Italiana, sezione di Messina, dopo meno di un anno di allenamenti intensivi su imbarcazione foil di ultima generazione e con sole tre regate all’attivo, hanno tenuto testa ad avversari più esperti portando in alto i colori della vela siciliana e messinese.

I due campioni messinesi Pietro Moncada e Riccardo Billè

Pietro Moncada, ha sbaragliato la concorrenza chiudendo al 2° posto e 3° assoluto nella categoria Under 19 Rig 6.9 precedendoRiccardo Billè, altro giovane talento proveniente dal CTV Messina che gareggia per la Lega Navale Italiana, alla fine 3° di categoria e 4° assoluto Under 19 Rig 6.9.

“Un ringraziamento speciale – sottolineano soddisfatti dalla Lega Navale Italiana Sezione di Messina – va al coach Alessandro Lorelli, per aver guidato i ragazzi verso questo prestigioso traguardo, e al direttore sportivo Marcello Alveario, per il suo contributo fondamentale. Il successo diPietro Moncada e Riccardo Billè premia il coraggio di guardare oltre la vela tradizionale e la capacità di superare ogni ostacolo. Un plauso doveroso anche a tutti gli sponsor, il cui supporto è stato determinante per la realizzazione di questo progetto ambizioso e per il raggiungimento di risultati così significativi. La Lega Navale Italiana Sezione di Messina dimostra ancora una volta di essere un vivaio di talenti, pronta a scrivere nuove pagine nella storia della vela giovanile“.

GLI ITALIANI. A Weymouth l’Italia ha vinto la Top Men e la Top Youth con Federico Bergamasco; la Top Master con Enzio Savoini; la Top Women RIG 6.9 con Olivia Castaldi e la Top U.16 con Jacopo Tesei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA