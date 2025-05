Vela: il primo ‘Rome foil festival’ sbarca sul lago di Bracciano

agenzia

Assegnato premioUssi alla carriera a giornalista Giulio Guazzini

ROMA, 19 MAG – Roma caput mundi, da sempre capitale dello sport e della cultura, capace con i suoi eventi di catalizzare l’attenzione del grande pubblico. A lasciare il segno nella pittoresca cornice del lago di Bracciano, a Trevignano, la prima edizione del “Rome Foil Festival”, una manifestazione che rappresenta l’eccellenza della vela e del settore nautico mettendo in scena nel rispetto dell’ambiente una perfetta fusione fra innovazione e tradizione. Un’occasione singolare, rivolta ai giovani e non solo, per far conoscere e mostrare le potenzialità del fare foilig, ovvero sollevarsi attraverso una spinta verticale e volare letteralmente sull’acqua. Una specialità che negli ultimi tempi sta riscuotendo sempre maggiore attenzione e successo anche grazie alle imprese delle imbarcazioni volanti AC 75 protagoniste delle ultime due edizioni dell’ America’S Cup. “Il vento che unisce”, slogan condiviso, da migliaia di giovani fra atleti e scolaresche, oltre a un’ampia presenza di appassionati e curiosi che nella giornata di aperura, hanno celebrato la consegna dell’ atteso Premio Ussi-Rff (Unione Stampa Sportiva Italiana) 2025 “Lo Sport e chi lo racconta…” Assegnato a Giulio Guazzini, giornalista RAI e “Volto, voce e atleta della vela italiana e internazionale”. Alla presenza, fra gli altri, di Rossana Ciuffetti direttore di Sport Impact e Scuola dello Sport di Sport e Salute S.p.A. , di Cecilia d’Angelo dirigente Coni Area Territorio e Promozione, Claudio Barbaro sottosegretario Mase, Alessandra Sensini oro olimpico responsabile del settore giovanile della Fiv e Giuseppe d’Amico vicepresidente della Federazione Italiana della Vela, nel corso della cerimonia condotta brillantemente da Metis di Meo ed Enza Beltrone, Giulio Guazzini ha ricordato come grazie al suo impegno e dedizione, lungo un’arco temporale di oltre quarant’anni, sia riuscito a trasformare quella che è sempre stata la sua passione in un mestiere. Un percorso affascinante vissuto intensamente raccontando come telecronista 7 olimpiadi da Sydney a Marsiglia e come inviato speciale testimoniando con i suoi reportage in giro per il mondo le imprese sportive più importanti della vela e degli sport nautici. Con le rubriche di RaiSport “Vela a Vela” prima e “L’Uomo e il Mare” dopo, ha fatto conoscere quei personaggi che hanno fatto la storia della specialità diventando autentiche icone. Voce da sempre della Coppa America ha seguito 13 edizioni della competizione sportiva più antica del mondo, facendo conoscere a milioni di telespettatori le gesta di Luna Rossa del team Prada al suo esordio fortunato in Nuova Zelanda, nelle acque di Auckland e commentando il ritorno della mitica Coppa delle Cento Ghinee, dopo 150 anni, in Europa, grazie all’impresa di Alinghi, il sindacato svizzero guidato da Ernesto Bertarelli romano di nascita ma elvetico di adozione.

