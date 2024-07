Vela: ‘L’Uomo e Il Mare’ apre con l’Argentario Sailing Week

agenzia

In onda sulla rubrica di Raisport anche l'avventura di 'Ronin'

ROMA, 04 LUG – Storie di uomini e di mare, un mondo di passione straordinaria nel rispetto della tradizione. Così l’antico porto della Pilarella oggi Porto Santo Stefano si è trasformato in una vetrina singolare dove autentici gioielli dello yachting internazionale, con i loro armatori, raccontano meglio di ogni altra cosa il fascino del passato. Cinquanta imbarcazioni d’epoca e classiche hanno dato spettacolo in occasione della 23ma edizione dell’Argentario Sailing Week. La cronaca della manifestazione, in apertura, nella puntata odierna della trasmissione ” L’Uomo E IL Mare “, la rubrica come sempre curata e condotta Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.50 su Raisport + HD, su Raidue in replica alle 02.00 e su Raiplay. Le voci dei protagonisti, organizzatori e regatanti. Immagini di barche centenarie come Barbara o Alzavola che fotografano meglio di ogni altra cosa l’amore per il mare e per la vela e la navigazione. La seconda parte della Rubrica, nella sezione ” C’era una vela “, riservata alle storie di mare e ai suoi personaggi, ripropone con uno speciale di Raisport l’avventura di “Ronin”, cinquanta piedi open, a una delle regate d’altura mediterranee più impegnative: la “Roma X Tutti”. Il racconto di una vittoria costruita miglio dopo miglio grazie alla caratteristiche di una imbarcazione straordinaria, curata nei minimi dettagli che nonostante l’età, quasi 30 anni, è riuscita a vincere lasciando indietro scafi sofisticati di ultima generazione. Merito soprattutto di un’equipaggio composito guidato da professionisti e giovani rampati, preparati e motivati dalla stessa passione e voglia di vincere come Matteo de Luca. Determinante la presenza a bordo di fuoriclasse come Francesco Mongelli grande velista, uomo chiave di Luna Rossa durante la 36ma edizione della Coppa America e di Mauro Pelaschier, icona della vela , timoniere di Azzurra e campione su tutti i campi di regata del mondo.

