Vela: Mondiali; Tita-Banti oro nel Nacra 17, Italia anche bronzo

agenzia

Quarto titolo iridato per coppia vincitrice anche a Giochi Tokyo

ROMA, 12 MAG – I campioni olimpici di Tokyo Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d’oro nella classe Nacra 17 ai Mondiali di vela terminati oggi con la ‘Medal Race’ nelle acque di La Grande Motte, in Francia. Per Tita e Banti è il quarto oro iridato della carriera, e il terzo consecutivo dopo i successi del 2022 e del 2023. La medagli d’argento di questa edizione dei Mondiali è andata ai britannici John Gimson e Anna Burnet, terzi nella ‘Medal Race’ di oggi dietro proprio a Tita-Banti, ai quali per riconquistare l’oro, dopo le regate dei giorni scorsi, sarebbe bastato un nono posto. Italia sul podio anche per il bronzo con la coppia formata da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che hanno preceduto gli argentini Majdalani-Bosco, vincitori della ‘Medal Race’.

