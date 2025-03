Vela: SailGp; il team Red Bull Italy in crescendo a Los Angeles

agenzia

3/o e 4/o posto in regate conclusive,ottimismo per San Francisco

ROMA, 19 MAR – Il Red Bull Italy SailGP Team, guidato dal campione olimpico Ruggero Tita, ha dimostrato grande determinazione e capacità di adattamento nel Rolex Los Angeles Sail Grand Prix, quarta tappa del circuito SailGp. Al crescere della competitività della flotta, la squadra ha mostrato un crescendo di solidità, chiudendo l’evento in crescita e acquisendo slancio in vista della prossima tappa a San Francisco. La giornata di sabato 15 marzo ha visto quattro regate di flotta in condizioni impegnative, con l’equipaggio italiano che ha mantenuto alte prestazioni. Domenica 16 marzo, il vento più leggero ha imposto modifiche alla configurazione della barca, riducendo l’equipaggio a quattro persone imbarcate. In questo contesto, la stratega Maelle Frascari ha giocato un ruolo fondamentale, offrendo una prestazione eccezionale al grinding pedestal e mantenendo la squadra competitiva nonostante la riduzione del numero di velisti in azione. La prima regata di domenica si è rivelata particolarmente ostica a causa della presenza di alghe sui foil, che hanno compromesso la capacità della barca di sollevarsi in modalità foiling, portando a un risultato meno favorevole. Tuttavia, la squadra ha mostrato grande carattere conquistando un 4° posto nella regata successiva e chiudendo il weekend con un eccellente 3° posto. Questo miglioramento costante evidenzia la crescente coesione e la resilienza del team in acqua. “Siamo davvero soddisfatti di come abbiamo concluso l’evento – ha dichiarato Ruggero Tita – Le condizioni erano difficili, ma il team ha saputo adattarsi bene e Maelle ha fatto un lavoro straordinario nel grinding. Finire con un 4° e un 3° posto dimostra che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. È molto incoraggiante in vista del prossimo fine settimana a San Francisco”. Il Rolex Los Angeles Sail Grand Prix ha attirato un grande pubblico, che ha stimolato ulteriormente la competizione: i fan hanno potuto assistere a regate ad alta velocità e sfide tattiche in condizioni variabili. Forte di questo slancio di ottimismo, il Red Bull Italy SailGP Team si prepara ora alla prossima grande sfida, sempre negli Stati Uniti: il Mubadala San Francisco Sail Grand Prix, in programma nel weekend del 22-23 marzo.

