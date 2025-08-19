Vela: sospinta da condizioni meteo perfette, al via da Mondello la Palermo-Montecarlo

la regata

La flotta è composta da 45 barche provenienti da nove nazioni

Sospinta da condizioni meteo perfette è partita dal golfo di Mondello la 20ma Palermo-Montecarlo. Lo spettacolo visto dal pubblico presente al Circolo della Vela Sicilia e lungo la costa è stato nobilitato dalla presenza scenica di Nave Palinuro, il brigantino della Marina Militare italiana, posizionato in prossimità della linea di partenza: dalla nave, a bordo della quale c’era anche il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, sono state sparate tre salve per i segnali dei 5 minuti, di 1 minuto e della partenza, scanditi dal Comitato di Regata presieduto dal Race Director Giancarlo Crevatin. La flotta di 45 barche da 9 nazioni ha quindi affrontato il primo lato del percorso, una bolina di 1 miglio per 90 gradi, che l’ha portata a bordeggiare lungo la costa sotto al Monte Pellegrino, da Mondello all’Addaura, con il mare punteggiato dalle vele sbandate per l’andatura controvento.

Gli equipaggi in gara