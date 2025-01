Vela: Vandee Globe, il francese Dalin vince a suon di record

agenzia

Regata intorno al mondo chiusa in -9 giorni sul vecchio primato

LES SABLES-D’OLONNE, 14 GEN – Secondo per un soffio nel 2021, il francese Charlie Dalin (Macif) ha vinto la decima Vendée Globe, stabilendo il nuovo tempo di riferimento per la regata intorno al mondo in solitaria: 64 giorni, 19 ore, 22 minuti e 49 secondi. Dalin aveva lasciato Les Sables-d’Olonne il 10 novembre e lì ha di nuovo toccato terra all’alba, salutato dal suono di una grande processione di barche. E’ stato davanti a tutti per la maggior parte del percorso e dovrebbe avere un vantaggio di mezza giornata sullo skipper del Paprec Arkéa Yoann Richomme, con il quale è stato impegnato in un duello feroce dopo aver doppiato Capo Horn. Raggiunto dalla moglie e dal figlio di sette anni una volta tagliato il traguardo, Dalin ha finalmente ottenuto il Graal delle regate oceaniche che aveva inseguito per quattro anni, dopo aver perso il titolo per meno di tre ore alla fine della precedente edizione. Sopraffatto dall’emozione e sfinito dalla stanchezza, il marinaio quarantenne ha alzato le braccia al cielo per diversi minuti prima di accasciarsi per qualche secondo sul ponte della sua barca a vela. Ha completato una regata intorno al mondo impeccabile, prendendo definitivamente il comando il 31 dicembre, prima di un viaggio di ritorno pieno di suspense attraverso l’Atlantico, dove Richomme ha tentato di resistergli fino alla fine. Ma, poco dopo l’equatore, non é riuscìto a colmare un distacco di circa cento miglia dal suo amico. Lungo la navigazione, Dalin ha stabilito diversi record. A bordo della sua barca a vela foiling di ultima generazione, ultraveloce e molto versatile, ha percorso in particolare la tratta Capo di Buona Speranza (Sudafrica)-Capo Leeuwin (Australia) in soli 9 giorni e 22 ore. E, soprattutto, ha stabilito un nuovo record della manifestazione, battendo di oltre nove giorni quello fissato da Armel Le Cléac’h durante l’edizione 2016-2017, in 74 giorni, 3 ore e 35 minuti.

