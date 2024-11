Vela:Italia in SailGp con Spithill e Tita,il via a Dubai

agenzia

Team Red Bull unisce grandi nomi e giovani: 'C'e' talento'

ROMA, 21 NOV – L’attesa è finita: oggi è stato ufficialmente presentato il Red Bull Italy SailGP Team. L’Italia sarà la dodicesima ed ultima nazione ad unirsi alla stagione 2025 di SailGP, debuttando nel circuito ad alta velocità con una formazione ambiziosa, pronta ad esordire questo weekend (23-24 novembre) all’Emirates Dubai Sail Grand Prix, presentato da P&O Marinas. Sotto la guida di Jimmy Spithill, star di SailGP e della Coppa America, nonché Ceo e fondatore del team, la nuova squadra italiana schiera un gruppo di grandi leggende e giovani talenti per competere nella conquista di uno dei titoli più ambiti della vela internazionale. Il timone azzurro sarà affidato a Ruggero Tita, due volte medaglia d’oro alle Olimpiadi (Tokyo 2020 e Parigi 2024) nella classe Nacra 17 e parte del team di Luna Rossa Prada Pirelli in Coppa America. Tita porta per la prima volta il suo talento nel circuito SailGP e sarà senza dubbio l’esordiente più atteso. “In quanto italiano – ha affermato Tita – è per me un estremo onore essere il timoniere della prima squadra italiana di questa competizione mondiale. Siamo un gruppo pieno di talenti, tutti incredibilmente entusiasti di affrontare questa sfida e pronti a debuttare questo weekend a Dubai per dare il via alla stagione. Non vediamo l’ora di gareggiare in casa davanti ai tifosi italiani nel settembre 2025”. Il team capitanato da Jimmy Spithill sarà misto: a bordo, infatti, salirà con il ruolo di stratega la velista italiana Giulia Fava, vincitrice della prima e storica Women’s America’s Cup, due volte medaglia di bronzo ai Mondiali 420 e argento Mondiale ed Europeo in Nacra 15. Nel ruolo di responsabile del Flight Control ci sarà il velista Andrea Tesei, esperto trimmer di Coppa America, che ricoprirà un ruolo cruciale sugli F50, capaci di superare i 100 km/h. I fan italiani attendevano con ansia l’ingresso dell’Italia in SailGP, da quando lo scorso anno Spithill aveva annunciato l’intenzione di formare un nuovo team italiano. Atleta Red Bull di lunga data, Spithill vuole ispirare gli appassionati di vela e sport in Italia e nel mondo. “Ho avuto la fortuna di vivere e competere per l’Italia più volte nella mia carriera e ho visto quanto talento sta emergendo in questo Paese. Sono rimasto impressionato anche dalla passione e dalla lealtà dei tifosi italiani. Sono certo che sosterranno Ruggero e tutta la squadra con grande energia – ha detto Spithill – Abbiamo messo assieme un fantastico mix di esperienza e di giovani talenti: non vedo l’ora di vederli in azione sul campo di regata”. Oggi il Red Bull Italy SailGP Team è stato presentato ufficialmente a Dubai con uno spettacolare evento, che ha visto l’acro-paraglider Horacio Llorens consegnare dal cielo i caschi da regata del team. Gli ospiti sono stati inoltre intrattenuti da diverse performance di atleti come la breaker Alessandra Chillemi, il calciatore freestyle Sean Garnier e il rider BMX Viki Gomez, seguiti dalla prima ed esclusiva uscita della squadra in azione a bordo dell’F50. Con 12 nazioni in gara e 14 tappe distribuite su cinque continenti, la quinta edizione di SailGP si preannuncia la più ricca ed emozionante di sempre. Il kick off stagionale è fissato per questo weekend all’Emirates Dubai Sail Grand Prix, con due giorni di regate ad alta velocità: il modo perfetto per iniziare una stagione che si prefigura imperdibile per tutti gli appassionati di vela.

