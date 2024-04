Vela:’L’Uomo e il Mare’ incontra la leggenda Robin Knox Johnston

agenzia

Rubrica Rai Sport svela segreti tecnologici della Coppa America

ROMA, 21 MAR – L’incontro ravvicinato con uno dei velisti più famosi del mondo, autentica leggenda fra i navigatori oceanici. Sir Robin Knox Johnston è stato il primo uomo a fare il Giro del Mondo a vela in regata non stop in solitario vincendo il 22 aprile del 1969 ” The Times Golden Globe Race”, sorta di Everest della vela moderna. L’intervista esclusiva nella puntata di oggi della trasmissione “L’uomo e il Mare”, Rubrica di RaiSport, ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.30 su RAISPORT HD ( canale 58 del digitale terrestre) in replica su RAIDUE alle 0.2.00 e come sempre visibile su RAIPLAY. Il navigatore fa una serie di riflessioni sul futuro delle regate oceaniche fra tecnologia e senso dell’avventura. E non poteva mancare la voce autorevole di Alex Carozzo, il padre della vela oceanica italiana, che a 92 anni racconta ai microfoni di RAISPORT quella storica regata, Il Golden Globe del 1968, avventurosa manifestazione alla quale anche lui, unico italiano, era iscritto anche se dovette ritirarsi poco tempo dopo la partenza per problemi fisici. Un riferimento alla vicenda tragica di cui fu protagonista Donald Crowhurst, imprenditore e velista dilettante britannico, deciso a partecipare attirato dal premio in denaro messo in palio dalla rivista Sunday Times. La cui storia fu portata, qualche anno fa, sul grande schermo con ” Il Mistero di Donald C.” Una puntata che “L’UOMO E IL MARE” dedica, in gran parte, alle imprese della vela d’altura, quella dei grandi spazi. E’ per questo che in apertura i riflettori sono puntati sulla Classe MINITRANSAT con l’intervista esclusiva realizzata a Rimini con Luca Rosetti, il giovane navigatore bolognese vincitore dell’ultima MINITRANSAT fra le imbarcazioni di serie, piccoli gusci di noce di soli 6 metri e 50 capaci in tutta sicurezza di attraversare l’Atlantico. In chiusura non poteva mancare uno sguardo al mondo dell’eccellenza della vela avveniristica e tecnologica: la Coppa America, con i monoscafi volanti AC40 e AC75. Focus in particolare sulla base di Luna Rossa Prada Pirelli, a Cagliari, dove protagonisti, fra gli altri, saranno i “ciclisti” , i cyclor, che con le loro prove di potenza, a colpi di pedali, dovranno domare, per volare, più che le salite le onde del mare.

