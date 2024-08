Velasco, cancellata Atlanta ’96? Non sogno rigore come Baggio

agenzia

Il ct e il ko in finale uomini 30 anni fa: 'non è ossessione'

PARIGI, 11 AGO – “Non mi è mai mancata la pace per Atlanta ’96”: lo dice Julio Velasco, ct 28 anni fa dell’Italia dei fenomeni che fu argento alle Olimpiadi americane, e oggi oro con l’Italia donne. “Non ho mai avuto l’ossessione, non sono come Baggio che ripensa sempre al rigore”, ha aggiunto a RaiSport riferendosi alla finale del Mondiale di calcio Usa 94, persa dall’Italia. “La nostra era una squadra straordinaria che ha perso l’oro per due palloni,.stavolta abbiamo stravinto”.

