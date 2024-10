Velasco ‘figli dei migranti diventano italiani solo se forti’

agenzia

Ct pallavolo femminile 'Deve esistere uno Ius Soli di tutto'

ROMA, 24 OTT – “Lo sport secondo me riflette un’ingiustizia, quando conviene i figli dei migranti diventano italiani, quando non conviene invece no. Se è un buon giocatore o una buona giocatrice vedrete che diventerà italiano e firmano tutti, anche i partiti contrari saranno d’accordo”. Così Julio Velasco, ct della nazionale femminile di pallavolo, a margine del Premio Mecenate dello Sport – Varaldo di Pietro. “Cosa si può fare? Bisogna chiedere ai politici. Io sono di questa idea, deve esistere uno Ius tutto, Ius soli, scholae, sport. Nel mondo di oggi un ragazzo che nasce, studia e lavora in Italia deve essere italiano”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA