Velasco, finalmente non romperanno più con l’oro che manca

Ct volley donne: "I giovani non sono come dicono alcuni adulti"

BOLOGNA, 25 SET – “Finalmente non romperanno più con l’oro che manca, non se ne poteva più e spero che adesso non ricomincino coi maschi. Questo fa parte di un modo di vedere la vita che non ho mai condiviso, guardare quello che manca e non quello che c’è”. Lo ha detto Julio Velasco, ct della nazionale azzurra femminile di volley vincitrice dell’oro a Parigi 2024, ritirando a Bologna il riconoscimento della Regione Emilia-Romagna per i protagonisti di Olimpiadi e Paralimpiadi. “Stamattina sentivo una signora alla radio che diceva: speriamo che rimettano la leva obbligatoria perché l’80% dei ragazzi sono sbandati. Non so dove abbia visto la statistica questa signora, io so che dietro a questi ragazzi che vincono ce ne sono migliaia e migliaia che fanno sport, musica, lavorano, vanno all’estero”. E quindi “i giovani non sono come dicono gli adulti, o alcuni adulti che dicono: noi eravamo meglio di voi. Io ho grande ammirazione per i ragazzi”.

