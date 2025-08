Venduti tutti gli abbonamenti al Maradona, 98% conferme Napoli

agenzia

Il 2% libero esaurito in pochi minuti

NAPOLI, 04 AGO – Si è chiusa oggi la campagna abbonamenti per il Napoli per la prossima stagione. Al club azzurro si è ri-abbonato il 98% di chi aveva diritto a esercitare il diritto di prelazione, avendo già la tessera della scorsa stagione, mentre il 2% di abbonamenti rimasti liberi è stato venduto in pochi minuti questa mattina. In totale, informa il club azzurro, sono stati venduti oltre 24.000 abbonamenti, meno della metà dei poco più di 50.000 tifosi ospitati al Maradona. Il resto dei posti verrà venduto con biglietti singoli pertita per partita e nei prossimi giorni verranno comunicate le fasi di vendita e le modalità di acquisto dei biglietti per la prima gara interna della stagione, Napoli-Cagliari, in programma il 30 agosto. “Il club – scrive il Napoli sul suo sito web – desidera ringraziare le decine di migliaia di tifosi che questa mattina hanno tentato di sottoscrivere un abbonamento. La scelta, adottata ormai da tre stagioni, di fissare un tetto al numero di abbonamenti disponibili nasce dalla volontà di garantire al maggior numero possibile di sostenitori azzurri l’opportunità di assistere alle partite casalinghe della squadra. Vi aspettiamo tutti allo Stadio Diego Armando Maradona per un’altra stagione da vivere con voi al nostro fianco”. Allo stadio Maradona riparte quindi la vendita settimanale per il campionato e per la Champions League, il cui sorteggio ci sarà il 28 agosto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA