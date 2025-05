Venezia, contro la Fiorentina sarà la gara della verità

agenzia

Nel posticipo in palio un'intera stagione: rosa al completo

VENEZIA, 08 MAG – Adesso che il gap con il Lecce è sceso da 5 a un solo punto, il Venezia spera davvero nella salvezza, anche se il calendario è ostico, dovendo affrontare in casa due big come Fiorentina e Juventus e la trasferta a Cagliari, a oggi non ancora al sicuro. Per il posticipo del lunedì sera coi viola, Eusebio Di Francesco avrà praticamente tutta la rosa a disposizione tranne Svoboda. Nelle ultime settimane il tecnico ha abituato i suoi a significative rotazioni in ogni reparto, e dunque tutto è possibile, soprattutto in attacco, dove le gerarchie sono ancora da stabilire. La speranza dei lagunari è che questa sera la Fiorentina acceda alla finale di Conference League, togliendo magari – seppur involontariamente – la testa dalla difficile rincorsa europea tramite il campionato. Siccome nessuno regala nulla, i tifosi si stanno preparando all’ennesima battaglia: non ci sarà il tutto esaurito visto due settimane fa con il Milan, ma la cornice di pubblico sarà suggestiva. Compresa la presenza ospite, autorizzata ieri dagli organi competenti. Per i supporter toscani non servirà pagare il “ticket” per entrare in città, visto che il match si svolge dopo le 16.30. A dare ulteriore spinta all’entusiasmo, i padroni di casa prima di scendere in campo conosceranno già l’esito delle gare delle dirette concorrenti Empoli, Lecce e Parma. Con tre punti, l’approdo in zona sicura, per la prima volta dall’inizio della stagione, è assolutamente possibile.

