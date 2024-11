Venezia: Di Francesco, gol annullato? Fallo non evidente

agenzia

L'arbitraggio è stato dall'altra parte per tutta la gara

MILANO, 03 NOV – “Il gol annullato? Non ce ne gira una come si deve. Non penso sia così evidente come descritto, ma se il regolamento dice questo non lo voglio nemmeno stare a discutere. A volte mi piace di più un arbitraggio nella gestione della gara generale che credo sia stata un pochino più dall’altra parte per tutta la partita. Io non credo ci sia un fallo proprio evidente, però non voglio discutere di questo”. Lo ha detto il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco, intervistato da Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter. “Voglio fare i complimenti alla mia squadra perché questo arriva attraverso la mentalità che ha avuto la squadra durante tutta la partita, rischiando qualcosa ma anche creando quelle 3/4 palle gol che non abbiamo concretizzato – dice ancora -. Poi ci sta che l’Inter ti possa fare gol da un momento all’altro. Questo gol sarebbe stato il giusto epilogo per quello che abbiamo mostrato dentro il campo per tutta la partita, ce lo saremmo meritato. Ci teniamo l’ottima gara, peccato per il risultato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA