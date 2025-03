Venezia: Di Francesco, ‘il Como è come una big’

agenzia

'Serve una scintilla per ripartire nella volata salvezza'

VENEZIA, 07 MAR – “La gara con il Como è come fosse contro una big, non per i punti, ma per le prospettive, per il mercato, per i giocatori che hanno preso, per le idee dell’allenatore e la forte identità che ha. Ha giovani, ma giovani maturi. Ha l’atteggiamento e la mentalità di una big”. Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, presentando l’anticipo di domani del suo Venezia. “A noi serve poco, una scintilla – ha aggiunto -. In allenamento la vedo, va riportata in partita, anche negli ultimi 20 metri. Dico ai miei di liberarsi del peso che hanno, delle paure. Sono convinto che la squadra stia crescendo, abbiamo avuto delle opportunità anche a Bergamo pur con un avversario forte”. Quanto agli effettivi, il tecnico dei lagunari ha annunciato di aver “recuperato quasi tutti, è rientrato anche Sagrado a lavorare con noi per la prima volta. Ha preso una botta al naso Fila, ma è a disposizione e può giocare con una mascherina. E’ rientrato anche Zampano, siamo tanti ora e ho delle scelte. Solo Sverko e Sagrado rientreranno dalla prossima settimana”. Il mister degli arancioneroverdi torna sulla necessità di una scossa: “Manca quel qualcosa in più per fare quel salto di qualità – ha ribadito -. I ragazzi ci devono credere, noi anche. E’ una partita che diventa determinante. Abbiamo raccolto punti con squadre importanti, stiamo crescendo e dobbiamo essere convinti, consapevoli, ma anche umili”. Il grande problema è la fase offensiva: “Il gol più che altro – ha ammesso Di Francesco -. Per il resto l’attacco ha fatto anche un grande lavoro sia in fase difensiva che per la capacità di creare qualche situazione pericolosa. Chi ha avuto più occasioni a Bergamo paradossalmente è stato Zerbin, si poteva fare meglio in entrambe le occasioni, ovvio che poi gli attaccanti devono cercare di attaccare di più la porta come ha fatto Yeboah che è stato un po’ sfortunato sul colpo di tacco. Bisogna continuare a crederci e magari calciare anche di più, non dico dalla grande distanza, non alla disperata, ma con convinzione quando ce n’è la possibilità”.

