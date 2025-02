Venezia: Di Francesco “sono arrabbiato, meritavano la vittoria”

agenzia

Il tecnico "per atteggiamento la miglior gara della stagione"

VENEZIA, 22 FEB – “Sono arrabbiato perché meritavamo la vittoria. La prestazione è stata davvero positiva. Stiamo capendo quanto è importante entrare in campo con la testa giusta. Per continuità di atteggiamento, è stata la migliore gara della stagione”. Lo ha detto l’allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, dopo il pareggio a reti bianche con la Lazio. “E’ normale che ci vedano come vittima sacrificale perché siamo in fondo, penultimi – ha aggiunto -, sta a noi cambiare il finale di questa storia, ma in questo momento serve soprattutto il risultato. I famosi tre punti che diano una scossa all’intero ambiente, un premio anche per questo straordinario pubblico”.

