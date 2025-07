Venezia FC, le nuove divise firmate ancora dal rapper Drake

agenzia

Propongono narrativa volta a raccontare la bellezza della città

VENEZIA, 23 LUG – Per il secondo anno, anche in serie B le divise del Venezia Fc sono state disegnate e prodotte da Nocta, brand del rapper di fama mondiale Drake. Questa mattina è stata svelata la maglia Home 25/26. Si tratta della prima espressione di un progetto più ampio che si sviluppa attorno al concetto di “Home Ground”, una narrativa volta a raccontare la bellezza di Venezia, la sua architettura, la cultura e la passione per la moda e lo sport. La campagna promozionale 25/26 esplora l’idea di appartenenza – di nascita, scelta o affinità – e ritrae Venezia come una città vivace e plurale, scattata su pellicola 35mm dal fotografo Duncan Loudon. Per la prima volta, il progetto artistico abbraccia sia la città storica che le aree di Mestre e Marghera. Si va dallo stadio Pier Luigi Penzo, sull’isola di Sant’Elena, ai luoghi culturali come le Gallerie dell’Accademia e la Scala Contarini “del Bovolo”; dai quartieri residenziali come la Giudecca e il complesso Saffa a Cannaregio, al tessuto urbano e ai pub della terraferma.

