Venezia, stadio Penzo da tutto esaurito con il Milan

Di Francesco per la prima volta avrà l'attacco a disposizione

VENEZIA, 24 APR – Nel lunch match di domenica con il Milan, lo stadio Penzo si vestirà a festa e registrerà il secondo tutto esaurito della stagione, dopo quello coi campioni d’Italia dell’Inter. Le curve sono già soldout e restano soltanto tagliandi nei distinti e in tribuna: considerato il ritrovato entusiasmo dei rossoneri per la conquista della finale di Coppa Italia, i pochi biglietti rimasti si presume vadano esauriti già in prevendita. Non spaventa nemmeno il “ticket” di 10 euro che i supporter non residenti in Veneto dovranno sborsare per entrare in città: sono esentati soltanto coloro che accederanno direttamente al Penzo coi vaporetti in partenza dalla terraferma. Quanto alla formazione, dopo tanto tempo Di Francesco ha finalmente tutti a disposizione in attacco: Oristanio e Yeboah hanno smaltito gli acciacchi, Fila ha scontato la squalifica, Maric è rientrato dall’infortunio, Gytkjaer è pronto per il rush finale. Unico assente negli allenamenti settimanali è stato il laterale Sagrado.

