Verona, a Empoli il ‘senatore’ Lazovic possibile titolare

In attacco Zanetti è orientato a confermare Sarr e Tengstedt

VERONA, 22 MAG – Il Verona prosegue la preparazione a Peschiera in vista della delicata trasferta di Empoli, decisiva per la permanenza in serie A. Rispetto alla partita interna con il Como il tecnico Zanetti può contare sui ritorni di Suslov e Duda, entrambi assenti per squalifica nel match con i lariani. Dopo la rete del pareggio proprio contro la squadra di Fabregas, il serbo Lazovic, uno dei “senatori” della squadra gialloblù, si candida ad un ruolo da titolare. Potrebbe fargli posto come esterno di centrocampo Bradaric, mentre in attacco Zanetti è orientato a confermare la coppia scandinava Sarr e Tengstedt. A Empoli il Verona sarà seguito da numerosi tifosi. E in considerazione di una politica di prezzi popolari attuata dalla società toscana si annuncia un Castellani esaurito per la sfida di domenica sera.

