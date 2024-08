Verona: c’è la Juventus, Zanetti pensa a Mosquera dall’inizio

agenzia

Dubbi del tecnico, il colombiano è in ballottaggio con Tengstedt

VERONA, 22 AGO – Paolo Zanetti dovrebbe riproporre lo stesso Verona che ha sconfitto il Napoli nel posticipo serale di lunedì quando al Bentegodi arriverà la Juventus. A centrocampo ci sarà quindi il giovane Belahyane visto l’infortunio a Serdar. Durante il mtach giocato contro il Napoli il tedesco, infatti, ha subito una lesione di media entità del bicipite femorale sinistro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico ma è da escludere possa recuperare per la sfida alla Juve. In ogni caso è d’obbligo il condizionale visto il devastante impatto di Mosquera contro la squadra di Antonio Conte. E’ quindi scontato il ballottaggio del colombiano con il danese Tengstedt, che contro il Napoli non ha certamente brillato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA