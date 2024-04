Verona: contro l’Udinese con il dubbio Duda

agenzia

Rientra dalla squalifica Serdar, sicuro titolare

VERONA, 18 APR – In vista del match del Bentegodi contro l’Udinese, per il Verona c’è ancora da capire se sarà a disposizione Ondrej Duda. Il centrocampista slovacco, infatti, aveva saltato la gara di Bergamo per una botta presa in allenamento e il tecnico, nella conferenza stampa post partita, aveva spiegato come ci fosse stato il rischio di perderlo per tanto tempo. L’ex centrocampista del Colonia ha svolto allenamenti personalizzati dedicati principalmente alla mobilità negli ultimi giorni e la sua presenza contro l’Udinese è tutt’altro che scontata. Rientra invece dalla squalifica Serdar e per lui è certa una maglia da titolare. Antivigilia della gara interna con i gialloblù che hanno proseguito gli allenamenti al Center Paradiso di Peschiera agli ordini di Marco Baroni dopo il pari con l’Atalanta.

