Verona: Folorunsho sostituirà lo squalificato Serdar

In vista dell'Atalanta rimangono i problemi a centrocampo

VERONA, 11 APR – Per il Verona si annunciano problemi nel gestire il centrocampo nel match di Bergamo contro l’Atalanta. Nel posticipo di lunedì sera l’Hellas deve rinunciare allo squalificato Serdar così accanto a Duda giocherà Folorunsho in sostituzione del tedesco. Intanto in difesa rientrerà Magnani e scatterà quindi il ballottaggio tra Coppola e Dawidowicz. Oggi, intanto, allo Sporting Center Paradiso, i gialloblù hanno svolto una seduta di allenamento mattutina. Per i giocatori dell’Hellas, lavoro di forza in palestra e lavoro tattico. Domani è in programma una seduta di allenamento mattutina come di consueto a porte chiuse.

