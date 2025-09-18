Verona: Gagliardini è out un mese, gioca Akpa Akpro

agenzia

Con la Juve confermata in attacco la coppia Giovane-Orbam

VERONA, 18 SET – Dopo il pareggio interno contro la Cremonese, per la sfida contro la Juventus nuovamente al Bentegodi il tecnico gialloblù Zanetti dovrà fare a meno di Gagliardini, messo ko da un problema alla spalla. Per lui almeno un mese di stop. Il posto dell’ex Inter a centrocampo sarà preso da Akpa Akpro, pronto a completare il reparto insieme a Serdar e agli esterni Bradaric e Belghali. L’unico dubbio riguarda la difesa, dove Frese, uscito non al meglio dal precedente match, potrebbe essere sostituito da Bella-Kotchap, a completare con Nunez e Nelsson la difesa a tre. In attacco punto fermo il brasiliano Giovane, al suo fianco ancora Orban, reduce da una buona partita contro la Cremonese. Out Mosquera per i postumi dell’appendicectomia, da valutare Harroui e Fall.

