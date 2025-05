Verona: Paolo Zanetti sorride, tutti a disposizione

agenzia

Contro il Lecce domenica match decisivo per la salvezza

VERONA, 08 MAG – Il Verona si è allenato questa mattina a Peschiera del Garda, in vista dell’importante gara di domenica pomeriggio al Bentegodi nello scontro salvezza contro il Lecce di Giampaolo. Buone notizie per Paolo Zanetti: torneranno a disposizione i due centrali difensivi Ghilardi e Coppola, squalificati contro l’Inter, ed il jolly polacco Dawidowicz, indisponibile contro i sardi ed i nerazzurri. Il tecnico può contare dunque su tutta la rosa in un match che può essere decisivo sulla strada della salvezza.

