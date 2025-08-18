Sfoglia il giornale

Verona, Sulslov operato al ginocchio sinistro

A Villa Stuart l'intervento, 6-7 mesi per rivederlo in campo

ROMA, 18 AGO – Il centrocampista del Verona, Tomas Suslov, è stato operato nel pomeriggio dal professor Pierpaolo Mariani a Villa Stuart, in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito, ci vorranno dai 6 ai 7 mesi per rivederlo in campo. Il giocatore effettuerà la rieducazione in Slovacchia, suo paese d’origine.

